Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz." dedi.

Brüksel ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervine ilişkin net rakam verdi.

100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

DÖVİZ REZERVİ DİYE ZİL YAKIP OYNAYANLAR VAR..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz.

ÇİN İLE YAPILAN YENİ SWAP ANLAŞMASI

Ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri, Merkez Bankaları aralarında yapılan SWAP adı verilen para takası adı verilen malum gerçekleşiyor. Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin ile 2.4 milyar dolarlık bir SWAP anlaşmamız zaten vardı. Bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir SWAP anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk.

Merkez Bankası'nın rezervleri 100 milyar dolar seviyesine ulaştı VİDEO

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DÖVİZ REZERVİ DÜŞÜYOR DİYE ZİL TAKIP OYNAYANLAR VARDI

Bu Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Kendilerine göre; Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyununu da bozmuş oldu.

TIRMANIŞ YENİDEN BAŞLIYOR

Başbakanlığı döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık. İnşallah bu tırmanış yeniden başlıyor, bu tırmanışı yeniden devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.