Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı: 168 milyar dolara yaklaştı
Haber Merkezi

Ekonomi yönetiminin politikaları, meyvelerini göstermeye devam ediyor...

Bu kapsamda Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor.

REZERV MİKTARLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı.

167 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez'in toplam rezervleri 163 milyar 303 milyon dolardan 167,6 milyar dolara yükseldi.

Merkez'in rezerv rekoru 13 Aralık 2024 tarihinde 163 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Furkan Can
Furkan Can
Editor