Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı: 168 milyar dolara yaklaştı

Haber Merkezi
Ekonomi yönetiminin politikaları, meyvelerini göstermeye devam ediyor...
Bu kapsamda Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor.
REZERV MİKTARLARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı.
167 MİLYAR DOLARI AŞTI
Merkez'in toplam rezervleri 163 milyar 303 milyon dolardan 167,6 milyar dolara yükseldi.
Merkez'in rezerv rekoru 13 Aralık 2024 tarihinde 163 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
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