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Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı: 168 milyar dolara yaklaştı

Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı: 168 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselişle 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.