Merkez faiz kararını açıkladı! Bankacılık endeksi düştü

Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisine paralel olarak yüzde 46'da sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankacılık endeksi düştü.

Gün içerisinde yaklaşık yüzde 1 primli hareket eden endeks kararın ardından düşüşe geçti.

FAİZLER SABİT KALDI

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tuttu.

BANKACILIK ENDESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi düşüşe geçti.

Güne yüzde 1,05 puan yükselişle başlayan bankacılık endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,92 yükselişle kapatmıştı.

Gün içerisinde yaklaşık yüzde 1 primle hareket eden endeks, faiz kararının ardından negatife düştü.

Düşüş yüzde 1,4'ü aştı.