Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda saklanan menkul kıymet değeri rekora ulaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu, kayden saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon lirayı aşarak rekor kırdığını duyurdu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), sosyal medya hesabından, kayden saklanan menkul kıymet değerlerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

“BU DEĞER ARTMAYA DEVAM EDECEK”

19 Ekim 2020 piyasa kapanışı itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon lirayı aşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Ülkemiz ekonomisi ve piyasalarımız geliştikçe bu değer artmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

MENKUL KIYMETLERİN DAĞILIMI

Paylaşımda, 2 trilyon 10 milyar lira değerindeki menkul kıymetlerin 1 trilyon 55 milyar lirasını pay senetleri, 168 milyar 800 milyon lirasının Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), 150 milyar 520 milyon lirasının yatırım fonları, 146 milyon 810 bin lirasının yapılandırılmış ürünler ve 135 milyar 10 milyon lirasının özel sektör borçlanma araçları oluşturduğu kaydedildi.