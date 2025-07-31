MERSİS’in aktif kullanıcı sayısı rekor kırdı

İş dünyasının ihtiyaçlarını gözeterek dijital çözümler yaygınlaştırmaya devam ediliyor.

Ticari işlemleri daha etkin ve erişilebilir hale getirmeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin (MERSIS) aktif kullanıcı ve mobil uygulama indirilme sayısını paylaştı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERSIS, devletimizin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen en kapsamlı ve stratejik bilgi sistemlerinden biri olarak, ülkemizde şirket kuruluş ve değişiklik işlemlerinin merkezi bir yapı üzerinden yürütülmesini sağlanıyor.

MERSİS'İN AKTİF KULLANICI SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla;

MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaştı.

Türkiye'de aktif şirket, ticari işletme ve şube sayısı 2,5 milyonun üzerine çıktı.

Sistem üzerinden aylık ortalama 15 bin yeni kuruluş işlemi gerçekleştirildi.

MERSİS

Yaklaşık 70 kamu kurumu ile anlık veri paylaşımı yapıyor, tüm ilgililere şirket ve ticari işletmelere ilişkin güncel, doğru ve güvenilir verileri sunuyor.

Bu yönüyle MERSIS, sadece Ticaret Bakanlığı'nın değil, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti projesi.

MERSİS MOBİL UYGULAMASI İLE ERİŞİM KOLAYLIĞI SAĞLANDI

Vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve ticaret sicili İşlemlerinin kesintisiz yürütülmesini temin etmek amacıyla geliştirilen MERSİS Mobil Uygulaması, kullanım alışkanlıkları ve güncel ihtiyaçlara uygun bir yapı sunuyor.

MERSİS Mobil ile;

• MERSİS web uygulaması üzerinden yapılabilen tüm işlemler mobil cihazlar üzerinden de gerçekleştiriliyor.

• Alternatif hizmet kanalları sunularak, ticaret siciline erişim kolaylaştırılıyor.

• Hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırılmış, ticaret sicili işlemlerine yenilikçi bir yaklaşım kazandırılıyor.

KULLANICI SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Google Play ve App Store platformları üzerinden erişime açılan uygulamanın toplam indirilme sayısı 68 bin 555'e ulaşmış olup, kullanıcı sayısı her geçen gün artış göstermektedir.



