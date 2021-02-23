Mevlüt Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi için hazırız

Mevlüt Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi için hazırız

bAKAN Çavuşoğlu, Türkmen gazının Türkiye'ye üzerinden Avrupa'ya ulaşması konusunda açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi.

İki isim daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

'TÜRKMEN GAZI İÇİN TÜRKİYE HAZIR' MESAJI

Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.



