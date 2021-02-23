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    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi için hazırız

    bAKAN Çavuşoğlu, Türkmen gazının Türkiye'ye üzerinden Avrupa'ya ulaşması konusunda açıklama yaptı.
    • AA
    • 23.02.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 15:02
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi için hazırız

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi.

    İki isim daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

    'TÜRKMEN GAZI İÇİN TÜRKİYE HAZIR' MESAJI

    Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye ye gelmesi için hazırız #1

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