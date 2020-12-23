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    MGK Genel Sekreterliği, 15 uzman yardımcısı alacak

    11 Ocak'ta başlayacak söz sınav başvuruları, 29 Ocak'ta sona erecek.
    • AA
    • 23.12.2020 - 09:11
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    MGK Genel Sekreterliği, 15 uzman yardımcısı alacak

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla uzman yardımcıları alınacak.

    Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, MGK Genel Sekreterliği'ne siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 15 uzman yardımcısı alımı yapılacak.

    KPSS PUANI ŞARTI

    Sınava girecek adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'nın (KPSS) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.

    MGK Genel Sekreterliği, 15 uzman yardımcısı alacak #1

    YABANCI DİL PUANI

    Öte yandan, adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor.

    SINAVA BAŞVURU TARİHLERİ

    Sözlü sınav başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

    Sınava ilişkin diğer detaylar, Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor.

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