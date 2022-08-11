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    Michael Novogratz: Bitcoin'in yakında 30 bin doları göreceğinden şüpheliyim

    Novogratz, Bitcoin'in bu yükselişle yukarılara tırmanmasını ihtimal dahilinde görmüyor. Söz konusu kripto paraya büyük akışların olmadığını söyleyen Novogratz, Ethereum ile ilgili de konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 11:33
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    Michael Novogratz: Bitcoin'in yakında 30 bin doları göreceğinden şüpheliyim

    Amerikalı finansçı Michael Novogratz, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

    Bitcoin, halihazırda 24 bin 400 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

    Novogratz, bu kripto para biriminin son fiyat aralığında kalmasını beklediğini söyledi.

    "30 bin dolardan şüpheliyim"

    Bloomberg TV'ye konuşan Novogratz, "Bitcoin, bu yükselişle 30 bin doları geçer mi? Göreceğiz ama şüpheliyim. Muhtemelen bu aralıklarda olacak." dedi.

    Novogratz, Bitcoin'in bir süreliğini 20-22 bin veya 30 bin aralığında olmasının kendisini mutlu edeceğini kaydetti.

    Ethereum tahmini

    Bitcoin'e büyük kurumsal akışlar görmediğini dile getiren yatırımcı, ancak kimsenin geri adım attığını da görmediğini belirtti.

    Michael Novogratz, Ethereum'un 2 bin 200 dolara veya daha yukarılara çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

    Michael Novogratz: Bitcoin in yakında 30 bin doları göreceğinden şüpheliyim #1

    Michael Novogratz: Bitcoin in yakında 30 bin doları göreceğinden şüpheliyim #2


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