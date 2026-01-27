Migros’tan 7 bini aşkın çalışana kadro

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Migros, son yıllarda yaptığı depo yatırımlarıyla büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre etmek amacıyla önemli bir adım attı.

Türkiye genelinde taşeron firmalar tarafından yönetilen 43 dağıtım merkezinde görev yapan 7 bin 875 çalışan, Migros bünyesine dahil edildi.

BU ADIMLA BİRLİKTE MİGROS’UN DOĞRUDAN ÇALIŞAN SAYISI 63 BİNE ULAŞTI.

7 BİN 875 ÇALIŞAN MİGROS KADROSUNA DAHİL OLDU

Dağıtım merkezlerinde görev alan 7 bin 875 çalışanın Migros kadrosuna dahil olmasıyla, Migros’un doğrudan çalışan sayısı 63 bine ulaştı.

SENDİKAL HAKLAR DAĞITIM MERKEZLERİNE DE TAŞINDI

Dağıtım merkezlerinde görev yapan çalışanlar, Migros kadrosuna geçerek kazanılmış haklarının yanı sıra, Migros Grubu’ndaki yaklaşık 45 bin çalışanın faydalandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanabilecekler.

“ÇALIŞANLARIMIZLA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK”

Migros’tan yapılan açıklamada; “Gıda perakendecisi olarak en önemli önceliğimiz, halkımıza kesintisiz olarak sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Dağıtım merkezlerindeki çalışanlarımızın Migros kadrosuna katılmasıyla gücümüze güç kattık.” denildi.

Kurulduğu günden bu yana çalışanlarının refahını önceliği kabul eden Migros, perakende sektöründe çalışan haklarının gözetilmesi konusunda da öncü rol oynuyor.

Migros mağazalarında 54 yıldan beri sendikalı çalışma sistemi yürütülüyor.