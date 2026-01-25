Milyarderlerin rotasının çevrildiği şehirler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya genelinde servet dağılımı kadar, bu servetin hangi şehirlerde toplandığı da dikkat çekiyor.

Son yıllarda milyarderlerin yaşamak ve yatırım yapmak için tercih ettiği şehirler öne çıkarken, bu tercihlerde ekonomik istikrar, vergi politikaları ve yaşam kalitesi belirleyici oluyor.

2025 LİSTESİ YAYIMLANDI

Hurun Global Rich List 2025 listesi açıklanınca milyarderlerin en çok yaşadığı şehirler belli oldu.

Uzmanlar, milyarderlerin yöneldiği şehirlerin önümüzdeki dönemde ekonomik cazibesini daha da artırabileceğine dikkat çekiyor; milyarderlerin yoğunlaştığı şehirlerin güçlü finans altyapısı, yatırım olanakları ve küresel bağlantılarıyla öne çıktığına dikkat çekiyor.

ULTRA ZENGİNLERİN YENİ ADRESLERİ

Finans, teknoloji ve gayrimenkul yatırımlarının merkezinde yer alan bazı küresel şehirler, ultra zenginlerin yeni adresi haline geldi.

Bu şehirler, sundukları iş olanaklarının yanı sıra güvenli liman olmalarıyla da milyarderlerin ilgisini çekiyor.

TÜRKİYE LİSTEDE TEK ŞEHİRLE YER ALDI

Türkiye’den listeye giren tek şehir ise İstanbul oldu.

Listede Türkiye’den yalnızca İstanbul, 28 milyarderle 22’nci sırada yer aldı. İstanbul’un konumu, küresel ölçekte servetin sınırlı sayıda şehirde toplandığını bir kez daha ortaya koydu.

EN FAZLA MİLYARDERİN YAŞADIĞI ŞEHİR NEW YORK

Hurun Global Rich List 2025’e göre, dünyada en fazla milyarderin yaşadığı şehir New York oldu. ABD’nin finans başkenti, 129 milyarderle listenin zirvesinde yer aldı. New York’u 97 milyarderle Londra ve 92 milyarderle Şanghay takip etti.

Listenin ilk sıralarında ABD ve Asya şehirlerinin ağırlığı dikkat çekerken, Çin ve Hindistan merkezli metropoller yükselişini sürdürdü.

Pekin (91) ve Mumbai (90), üst sıralarda yer alan diğer önemli şehirler oldu.

ŞEHİR / MİLYARDER SAYISI

İlk 20 şehir arasında yer alan merkezler ve milyarder sayıları şöyle sıralandı:

1-) New York (ABD): 129

2-) Londra (İngiltere): 97

3-) Şanghay (Çin): 92

4-) Pekin (Çin): 91

5-) Mumbai (Hindistan): 90

6-) Şıncın (Çin): 85

7-) Hong Kong: 74

8-) Moskova (Rusya): 69

9-) Yeni Delhi (Hindistan): 63

10-) San Francisco (ABD): 55

11-) Singapur: 48

12-) Taipei (Tayvan): 48

13-) Paris (Fransa): 46

14-) Bangkok (Tayland): 43

15-) Hangzhou (Çin): 41

16-) Guangzhou (Çin): 36

17-) Sao Paulo (Brezilya): 35

18-) Cakarta (Endonezya): 33

19-) Los Angeles (ABD): 33

20-) Seul (Güney Kore): 30