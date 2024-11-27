Moldova enerji verimliliği dönüşümünü Türk şirketleriyle yapmak istiyor

AA

Moldova, binalarda enerji dönüşümü için Türk firmalarını yatırıma davet ediyor

Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, "Türk şirketlerinin özellikle güneş enerjisiyle olduğu kadar rüzgarla da ilgilendiğini biliyoruz. Türk firmalarını rekabetçi ihale süreçlerimize katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Moldova Enerji Bakanı Parlicov, ülkesinin, binalarda enerji verimliliği alanında büyük bir dönüşüme gittiğini belirterek, “Binaların enerji performansının geliştirilmesi için birkaç yıl boyunca çalışma yapacağız, bu büyük dönüşüm fırsatı için Türk firmalarını da yatırıma bekliyoruz.” dedi.

Parlicov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlediği İstanbul Energy Forum'da soruları yanıtladı.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN VERİMLİLİK ALANINDA DEĞİŞİKLİK

Moldova'nın yakın zamana kadar elektrik ve doğalgazda dışa bağımlı olduğunu dile getiren Parlicov, ülkesinin, enerji dönüşümünü desteklemek için verimlilik alanında büyük bir değişime odaklandığını anlattı.

Parlicov, Rusya-Ukrayna sorununun ardından Moldova ve Ukrayna elektrik sistemlerinin Avrupa elektrik sistemlerine entegre olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Şimdi de elektrik piyasası ve gaz piyasası için piyasa bazlı mekanizmalar geliştiriyoruz. Moldova’da fırsatlar doğalgaz, elektrik ve yenilenebilir enerji şeklinde farklılaşıyor. 105 megavat rüzgar enerjisi, 60 megavat güneş enerjisi için ihaleye çıkıyoruz. Doğalgazda da Avrupa pazarından aldığımız gazın büyük bir kısmı dikey koridor yoluyla Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'dan geliyor.

TÜRK ŞİRKETLERE İHALELERE KATILIM DAVETİ

Parlicov, Moldova'da binaların enerji verimliliği konusunda da büyük bir çalışması olduğunu anlattı. Temelde inşaat işleri olan binaların enerji performansının iyileştirilmesine yönelik çok sayıda farklı iş olanağı bulunduğuna işaret eden Parlicov, şu değerlendirmede bulundu;

Moldova binalarda enerji verimliliği alanında büyük bir dönüşüme gidiyor. Binaların enerji performansının geliştirilmesi için birkaç yıl boyunca çalışma yapacağız, bu büyük dönüşüm fırsatı için Türk firmalarını da yatırıma bekliyoruz. Bu alanda Moldova'da büyük bir pazar oluşacak

TÜRKİYE VE MOLDOVA DAHA FAZLA ENERJİ PROJESİ GELİŞTİRECEK

İstanbul Enerji Forumu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, bir araya gelerek doğalgaz arzı konusundaki alternatifleri ve fırsatları değerlendirdi.

Görüşme sonrası ise iki ülke arasında enerji alanında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptı ile yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik ticareti, akıllı şebeke teknolojileri ve doğalgaz arzı gibi konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı öngörülüyor.

Anlaşmalar ayrıca, iki ülke arasında bilgi ve teknoloji transferini, yatırımların teşvikini ve özel sektör iş birliğini de destekliyor.