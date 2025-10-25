Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu düşürdü.

İç siyasette artan parçalanma ve kutuplaşma ile kamu maliyesine ilişkin belirsizlikler nedeniyle Fransa, kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleriyle karşı karşıya kaldı.

Kurum, yaptığı açıklamada, "Görünümün olumsuza çevrilmesi kararı, ülkenin siyasi manzarasının parçalanmasının Fransa'nın yasama kurumlarının işleyişini olumsuz etkilemeye devam etmesi riskinin arttığını yansıtıyor." dedi.

Açıklamada, "Bu siyasi istikrarsızlık, hükümetin yüksek mali açık, artan borç yükü ve borçlanma maliyetlerinde kalıcı artış gibi temel politika zorluklarını ele alma becerisini engelleme riski taşıyor ve bu da Fransa'nın temel mali ölçütlerinde şu anda beklediğimizden daha hızlı bir zayıflamaya yol açıyor." notu düşüldü.

"EMEKLİLİK REFORMU, UZUN VADEDE RİSKLİ"

Kurum, siyasi parçalanmanın, daha önce kabul edilen yapısal reformların, özellikle de 2023 emeklilik reformunun temel hükümlerinin uzun vadede geri alınması riskini artırdığını belirtti.

Reformun askıya alınmasının birkaç yıldan fazla sürmesi halinde, hükümetin mali zorluklarının daha da artacağı ve iş gücü arzını azaltarak ekonominin potansiyel büyüme oranını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

FİTCH VE S&P, FRANSA'NIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Fitch Ratings, Eylül ayında Fransa'nın kredi notunu "A+"ya düşürdü ve görünümü "durağan" olarak belirledi.

Standard & Poor's (S&P) geçen hafta Fransa'nın kredi notunu "A+/A-1"e düşürdü ve görünümü "durağan" olarak belirledi.