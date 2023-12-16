Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı ifade edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Tarih dışında değerlendirme olabilir

Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'B3' ve not görünümünü 'durağan' olarak değerlendiriyor.