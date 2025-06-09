Moskova Borsası, Bitcoin endeksini yayınlayacak

AA

Rusya, kripto para ile ilgili işlemleri arttıkça finans sistemine dahil etti.

Moskova Borsası (MOEX), 10 Haziran Salı (yarın) tarihinden itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağını bildirdi.

MOEX’ten yapılan açıklamada, kripto para birimi Bitcoin’e ilişkin alınan karara yer verildi.

10 Haziran’dan itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağına işaret edilen açıklamada, hesaplamaların Binance, Bybit, OKX ve Bitget adlı kripto para borsalarından alınacak verilerle yapılacağı kaydedildi.

MOEX’te daha önce de nitelikli yatırımcılara yönelik Bitcoin’le vadeli işlemler yapılmasına başlanmıştı.

KRİPTO PARALAR YASAL HALE GETİRİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

ULUSLARARASI ÖDEMELERDE KULLANIYOR

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların popülerliği son dönemde artarken, Rus şirketleri de uluslararası ödemelerde zaman zaman kripto para birimlerini kullanıyor.