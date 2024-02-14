Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu Bugün işlemlerin durdurulduğu belirtilen Moskova Borsası’nda işlemler, sunucu sorunları nedeniyle dün de yaklaşık iki saat süreyle yapılamamıştı.

AA

Ukrayna savaşının ardından Rusya'nın Moskova Borsası’ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.

Moskova Borsası’ndan işlem durdurulmasına yönelik yapılan açıklamada, Türkiye saati ile 10.36’da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada işlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağı kaydedildi.

İşlemlerin neden durdurulduğuna dair henüz bilgi paylaşılmadı.

İşlemler sunucu sorunları nedeniyle durduruldu

Moskova Borsası’nda işlemler, sunucu sorunları nedeniyle dün de yaklaşık iki saat durdurulmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)