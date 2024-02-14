Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu

AA
Ukrayna savaşının ardından Rusya'nın Moskova Borsası’ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.
Moskova Borsası’ndan işlem durdurulmasına yönelik yapılan açıklamada, Türkiye saati ile 10.36’da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada işlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağı kaydedildi.
İşlemlerin neden durdurulduğuna dair henüz bilgi paylaşılmadı.
İşlemler sunucu sorunları nedeniyle durduruldu
Moskova Borsası’nda işlemler, sunucu sorunları nedeniyle dün de yaklaşık iki saat durdurulmuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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