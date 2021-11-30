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    Motorine 44 kuruş indirim geldi

    1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorine litre başına 44 kuruş indirim yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.11.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 16:50
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    Motorine 44 kuruş indirim geldi

    Döviz kurlarındaki rekor seviyelerin ardından peş peşe gelen zam haberleri, yerini indirim haberlerine bıraktı.

    Bu kapsamda son olarak motorinin pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.

    44 KURUŞLUK İNDİRİM

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına 44 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

    İndirim, bu gece itibarıyla geçerli olacak.

    EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim.  01/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 44 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadeleri yer aldı.

    Motorine 44 kuruş indirim geldi #1

    3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Motorine 44 kuruş indirim geldi #2

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