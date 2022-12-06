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    Motorine 69 kuruş indirim geldi

    Geçtiğimiz cumartesi günü zam yapılan motorin grubunda bu kez indirime gidildi. Sürücüler, bugün motorini 69 kuruş indirimli aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:33
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    Motorine 69 kuruş indirim geldi

    Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki gelişmelerle oldukça hareketli bir dönem geçiriyor.

    Hem Rusya-Ukrayna savaşı ile sık sık dalgalanma yaşayan brent petrol hem de dövizdeki artışlar benzin ve motorin fiyatlarını sık sık değiştiriyor.

    Son 1 ayda fiyatlar sık sık değişti

    Son bir aydır akaryakıta neredeyse her gün ya zam ya da indirim geliyor…

    Bugün sürücüleri biraz olsun mutlu eden bir gelişme yaşandı.

    Bu kez indirim geldi

    Küresel petrol piyasalarındaki iniş çıkışlar nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü 1,16 lira zam yapılan motorine bu kez indirim geldi.

    Gece yarısı motorin grubunda 69 kuruş indirim gerçekleşti.

    Benzinin litre fiyatı ise değişmedi.

    Güncel akaryakıt fiyatları

    İndirim sonrası motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul için 22,97 liraya, Ankara’da 23,13 liraya ve İzmir’de ise 23,20 liraya geriledi.

    Buna göre 3 ilde benzin ve motorin fiyatı şu şekilde güncellendi:

    İstanbul

    Benzin fiyatı: 20,19 TL

    Motorin fiyatı: 22,97 TL

    Ankara

    Benzin fiyatı: 20,37 TL

    Motorin fiyatı: 23,13 TL

    İzmir

    Benzin fiyatı: 20,36 TL

    Motorin fiyatı: 23,20 TL


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