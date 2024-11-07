MSCI endekslerde değişikliğe gitti

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Küresel endeks sağlayıcılarından Morgan Stanley Capital International (MSCI), dünya genelinde endeks değişiklilerini açıklarken, kararların içinde Türkiye'den şirketler de yer aldı.

MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 12 hissenin çıkarıldığını, Standart endeksinden ise 1 hissenin çıkarıldığını duyurdu.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını bildirdi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER ENDEKSE EKLENENLER

MSCI, küresel endekslerde 25 Kasım seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişikliklere göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Arçelik, Astor Enerji, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası ve Türk Traktör eklendi.

STANDART ENDEKSİNDEN ÇIKARTILANLAR

Standart endeksinden ise Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Küçük ölçekli şirketler endeksinden de Agrotech Teknoloji, Alfa Solar Enerji, Bosch Fren Sistemleri, Can2 Termik, Eczacıbaşı Yatırım, Kaleseramik, Kardemir A Grubu, Kordsa Teknik Tekstil, Kuştur Kuşadası Turizm, Oyak Yatırım, Sarkuysan ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri çıkarıldı.



