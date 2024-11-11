MTV'de 2025 rakamları belli oldu

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2025'te geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli oldu.

Yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil pek çok ödemeyi yakından ilgilendiriyor.

Son açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Yeni MTV tutarları 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göne Fiat Egea'nın MTV'si 2025 yılı için 10 bin 113 TL olacak.

ORANI İNDİRMEDE CUMHURBAŞKANI YETKİLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yeniden değerleme oranında indirim sağlanabiliyor.

2025 MTV ÖDEMELERİ

ARACIN SİLİNDİR HACMİ VE YAŞI

1301 - 1600 cc, 1-3 Yaş Arası Otomobiller:

2024 Tutarı: 5 bin 851 TL

2025: 8 bin 421 TL

1300 cc ve Altı, 1-3 Yaş Arası Otomobiller:

2024 Tutarı: 3 bin 359 TL

2025 Tutar: 4 bin 834 TL

1601 - 1800 cc, 1-3 Yaş Arası Otomobiller:

2024 Tutarı: 11 bin 374 TL

2025: 16 bin 370 TL

1801 - 2000 cc, 1-3 Yaş Arası Otomobiller:

2024 Tutarı: 17 bin 920 TL

2025 Tutar: 25 bin 792 TL

SİLİNDİR HACMİNE GÖRE 2024 - 2025 MTV

180.600'ü aşmayan - 3 bin 359 TL -4 bin 834 TL

1300 ve aşağısı-180.600'ü aşıp 316.400'ü aşmayan- 3 bin 692 TL-5 bin 313 TL

316.400'ü aşmayan-316.400'ü aşan - 4 bin 33 TL-5 bin 903 TL

1301-1600'e kadar - 180.600'ü aşmayan 180.600'ü aşıp 5 bin 852 TL-8 bin 421 TL

1301-1600'e kadar --316.400'ü aşmayan - 6 bin 440 TL-9 bin 267 TL

1301-1600'e kadar - -316 400'ü aşan- 7 bin 26 TL-10 bin 112 TL

1301-1600'e kadar - 452.800'ü aşmayan-11 bin 374 TL-16 bin 370 TL

1601-1800'e kadar - 452.800'ü aşan- 12 bin 414 TL-17 bin 866 TL

1601-1800'e kadar-452.800'ü aşmayan -17 bin 920 TL-25 bin 792 TL

1801-2000'e kadar-452.800'ü aşan-19 bin 554 TL-28 bin 142 TL

1801-2000'e kadar-562.500'ü aşmayan-26 bin886 TL-38 bin695 TL

2001-2500'e kadar - 565.500'ü aşan-29 bin 333 TL-42 bin 217 TL

2001-2500'e kadar-1.131.800'ü aşmayan- 37 bin 485 TL-53 bin 952 TL

2501-3000'e kadar - 1.131.800'ü aşan- 40 bin 899 TL-58 bin564 TL

2501-3000'e kadar- 1.131.800'ü aşmayan - 57 bin093 TL-82 bin 174 TL

3001-3500'e kadar-1.131.800'ü aşan-62 bin 289 TL-89 bin 652 TL

3001-3500'e kadar- 1.181.800'ü aşmayan-89 bin 763 TL-129 bin 201 TL

3.501-4000'e kadar- 1.181.800'ü aşan -97 bin 938 TL-140 bin 960 TL

3.501-4000'e kadar-2.151.400'ü aşmayan-146 bin 932 TL-211 bin 479 TL

4001 ve üzeri 2.151.400'ü aşan - 160 bin 285 TL-230 bin 698 TL

EN ÇOK SATAN BİNEK OTOMOBİLLERDE YENİ MTV TUTARLARI

MARKA, MODEL - MOTOR- SATIŞ FİYATI - ÖDENECEK MTV

Fiat Egea, Sedan - 14 Fire 95 HP - 889.900 TL - 10.113 TL

Renault, Clio - 10 Tce 90HP - 1.189.900 TL - 5.803 TL

Renault, Megane Sedan - 15 Blue dCi EDC 115 HP TL - 1.700.000 - 10.113 TL

Toyota, Corolla - 1.5 Vision Plus - 1.390.000 TL - 10.113 TL

Fiat, Egea Cross - 16 M.Jet 130 HP DCT - 1419.900 TL - 10.113 TL

Togg, TIOX - Togg T10X VI RWD - 1.673.000 TL - 14.716 TL

Chery, Tiggo - 8 Pro Max 15 Intelligent - 1.910.000 TL - 10.113 TL