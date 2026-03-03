Mücevherde yeni sezonun trendleri ilk kez fuarda açıklanacak

Dünyanın lider trend öngörü şirketi WGSN, 1-4 Nisan 2026 tarihlerinde 59’uncusu düzenlenecek IJS Istanbul Jewelry Show kapsamında, mücevherin geleceğini tanımlayan tasarım kodlarını sektör profesyonelleriyle paylaşacak. İstanbul Fuar Merkezi’ndeki Art for Jewellery-Inspiration Hub’da gerçekleşecek etkinlikte, WGSN uzmanlarının analizleri doğrultusunda Sonbahar/Kış 26/27 sezonunda öne çıkan üç ana ürün kategorisi kalıp, renk ve malzeme perspektifinden kapsamlı biçimde ele alınacak.

Informa Markets tarafından, Elmas Kule sponsorluğunda düzenlenen ve bu yıl 40. yaşını kutlayan IJS Istanbul Jewelry Show, Art for Jewellery kapsamında gelenekselleşen WGSN seminerleriyle mücevher endüstrisinin yarınına ışık tutan tasarım şifrelerini sektörle buluşturmaya devam ediyor. Sektör profesyonellerinin heyecanla beklediği seminerin öne çıkan konuları arasında çarpıcı renk paletleri, yenilikçi ve değerli malzemeler, güçlü tasarım detayları ve çağdaş sürdürülebilirlik anlayışı yer alıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 MÜCEVHER FUARINDAN BİRİ

Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından birisi olan IJS Istanbul Jewelry Show’da geri sayım başladı.

İlk kez düzenlendiği 1986 yılından bu yana dünya mücevher sektörünü Türkiye’de buluşturan IJS Istanbul Jewelry Show, 1-4 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 59. kez kapılarını açacak. 15 farklı ülkeden 1.300’ün üzerinde firma ve markanın katılımıyla gerçekleşecek fuar, 5 kıtadan 30 bine yakın sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanıyor.

Art for Jewellery-Inspiration Hub kapsamında WGSN trend semineriyle mücevher dünyasına ilham olmayı sürdüren IJS Istanbul Jewelry Show’da; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine, ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün gruplarına dair yenilikler bir arada sergilenecek.