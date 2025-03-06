Muğla’nın şubat ayı su ürünleri ihracatı: 86,3 milyon dolar

İHA

Muğla; narenciye, zeytin, su ürünleri ve yaş sebze-meyve ihracatı ile Ege'nin önemli ihracat merkezleri arasında yer alıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri, şubat ayında 1 milyar 419 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Birlik, Ege Bölgesi'nden yapılan ihracata dair bilgi paylaştı.

100 MİLYON DOLAR BARAJINI AŞMAYI BAŞARDI

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 3’ü Şubat ayında ihracat artışı yakalarken, 9 ihracatçı birliği 2024 yılı Şubat ayı ihracat seviyesinin altında kaldı. Şubat ayında EİB’de 5 birlik ihracatta 100 milyon dolar barajını aşmayı başardı.

MUĞLA'NIN SU ÜRÜNLERİ İHRACATI 86,3 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, şubat ayında 132 milyon dolarlık ihracatla zirve takibini sürdürmeyi başardı. 132 milyon su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatın su ürünlerinde Türkiye lideri olan Muğla, 86,3 milyon dolarlık bölümünü yaptı.

"DESTEKLEYİCİ POLİTİKALAR KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılar olarak ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam ettiklerini belirten Ege İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ülkemizin 2025 yılı için koyduğu 280 milyar dolar ihracat hedefi doğrultusunda ilerlemek için çeşitli teşvik mekanizmalarının ve destekleyici politikaların devreye girmesi kritik önem taşıyor." dedi.