Murat Kurum MÜSİAD'ı ziyaret etti! 'İstanbul’umuzun gücüne güç katmak için çalışıyoruz' Murat Kurum, MÜSİAD’ı ziyaret ederek kurumun Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda İstanbul ekonomisi masaya yatırıldı.

İHA

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bugün İstanbul'un ekonomisine yön veren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kurum İstanbul Sanayi Odası (İSO) ziyaretinde, kentin ülkenin 68 şehrine denk gelen bir ekonomik güce sahip olduğunu dile getirmişti.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, şu ana kadar verimli bir kampanya yürüttüklerini, şehrin ekonomisine destek verileceğini, sanayicilere iş insanlarıyla belirli aralıklarla görüşmeye devam edileceğini aktardı.

Murat Kurum, MÜSİAD'ı ziyaret etti

Kurum'un bir sonraki durağı ise Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) oldu. Kurum, burada MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

"İstanbul’umuzun gücüne güç katmak için çalışıyoruz"

Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İş insanlarımızın destekleriyle İstanbul’umuzun gücüne güç katmak için çalışıyoruz.

MÜSİAD'a destekleri için teşekkür

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından kapıda karşılanan Kurum, herkesle tek tek el sıkıştı. Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Murat Kurum, Asmalı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)