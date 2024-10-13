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Haber Merkezi

Asgari ücret 2024 yılında bir kez zamlandı ve 2025 Ocak ayı için pazarlıklar aralık ayının başında başlaşacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden olaşan Asgari Ücret Komisyonu, toplanarak asgari ücrete karar verecek.

Bu süreçte asgari ücret talepleri gündeme geldi ve bazı formüller dillendirildi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu'da geçim şartları ve kira dengesinin daha iyi olduğu düşüncesine dayandırdığı, "bölgesel asgari ücret" formülünü gündeme taşıyan isimlerden birisi oldu.

Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında uygulanan bölgesel asgari ücret sisteminden Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde vazgeçilmişti.

"İSTANBUL İLE ANADOLU'DAKİ HAYAT KOŞULLARI BİR DEĞİL"

İstanbul ile Anadolu'daki hayat koşullarının bir olmadığını savunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bölgesel asgari ücret talep etti.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET 50 YIL ÖNCE KALDIRILDI

Ekol TV'de yayınlanan Gündem Programında Zeliha Saraç'ın konuğu olan Asmalı, Anayasa Mahkemesi'nin 50 yıl önce "eşitsizlik" ilkesine uymadığı gerekçesiyle bölgesel asgari ücreti kaldırdığını hatırlattı.

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET GERİ GELMELİ"

"Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük." diyen Asmalı, bölgesel asgari ücretin geri gelmesi gerektiğini söyledi.

"ANADOLU İLE İSTANBUL ARASINDAKİ KİRA FARKI 10 BİN LİRA"

Anadolu ile İstanbul arasındaki kira farkının 10 bin liraya ulaştığına dikkat çeken Asmalı, "Asgari ücretin üçte ikisine çalışırım diyenler var." dedi.

Ancak Asmalı'nın ısrarla geri gelmesini istediği bölgesel asgari ücret fikrine sendikalar ve çalışma hayatı uzmanları karşı çıkıyor.

DİSK FORMÜLE KARŞI

Ancak, bölgesel asgari ücret fikrine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Genel Sekreteri Tayfun Görgün, işçilik ücretlerini aşağı çekmek için yapmayacakları önerinin kalmayacağını söyleyerek karşı çıkıyor.

"CİDDİ TARTIŞMA KONUSU"

Sosyal Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bölgesel asgari ücretin sorunlara yol açacağını bildirerek şu uyarıyı yaptı:

Bölgesel asgari ücret dipsiz bir kuyudur. Metropoliten kentlerde, aynı şehir içinde bile ciddi yaşam farkları söz konusu olduğu için hangi bölgelere nasıl uygulanacağı ciddi bir tartışma konusu olacaktır.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI

Yapılan araştırmalar, asgari ücretin belirlenmesinde yerel ya da bölgesel özelliklerin dikkate alınması teorik olarak olumlu olmasına karşın, uygulamaya yeterince yansıtılamadığını belgeliyor.

Akademik yayınlar, sistemin zamanla, yalnızca asgari ücretleri tespit etmek yerine çalışma şartlarını ve diğer ücretler üzerinde de etkin olarak bir toplu sözleşme işlevi görmeye başladığını gösteriyor.

Zamanla ILO normlarına uygun bir tespit sürecinin gereğinin ortaya çıkması ise kanun koyucularını bugün geçerli olan asgari ücret tespitine yönlendirdi.

GEÇMİŞ BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET ÖRNEĞİ