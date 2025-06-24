MÜSİAD'dan işsizliğe çözüm önerisi: Eğitim zorunluluğu esnetilmeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, istihdamda artış için eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Özdemir, gençlerin iş gücüne daha erken katılması gerektiğini belirterek, ekonominin çarklarının dönmesi için 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin uzunluğuna ve ara eleman ihtiyacına vurgu yapan bir açıklama yaptı.

"PİYASANIN GENÇLERE İHTİYACI VAR"

Burhan Özdemir, Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada piyasanın gençlere ihtiyaç duyduğunu iddia ederek, “Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar.” dedi.

"EĞİTİM İÇERİĞİ YENİDEN TASARLANMALI"

İstihdamda artış için eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Özdemir, mevcut eğitim modelinin her bireyi aynı kalıba soktuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

21'nci yüzyılın ihtiyaçlarına bu şekilde cevap veremeyiz. Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. Eğitim içeriği yeniden tasarlanmalı. Yani bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama. Ülkeye herhangi bir faydası yok.

"MODEL GELİŞTİRDİK, BAKANLIKLARLA PAYLAŞACAĞIZ"

Üniversite zorunluluğu olmadan, çocuklarımız çağın mesleklerine yönlendirilmeli. Bu konuda bir model geliştirdik, bakanlıklarla paylaşmayı planlıyoruz.

"İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ"

Burhan Özdemir, açıklamalarında İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki, eğitim ve pratiğin iç içe geçtiği (dual) ikili mesleki eğitim sistemlerine dikkat çekti.

ARA ELEMAN KRİZİ

Sanayide nitelikli personel bulmakta zorluk yaşandığını aktaran Özdemir, “Tornacı, teknisyen, kalifiye eleman bulunamıyor. Ara eleman krizi var. Bu da üretimi doğrudan etkiliyor." dedi.

"EĞİTİM SÜRESİ KISALTILSIN"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, genç işsizliğiyle mücadelede zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasını önerdi.

"GENÇLER HAYATA MUTSUZ BAŞLIYOR"

Özdemir, eğitim sisteminin gençleri mesleğe hazırlamadığını, mezunların kendi alanlarında iş bulamadığını ve hayata mutsuz başladıklarını belirtti.