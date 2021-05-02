Mustafa Varank, 5 milyar liralık yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı

Bakan Varank, KOSGEB'in yeni destek programına dair ayrıntıları paylaştı.

5 milyar liralık bütçeye sahip olan yeni destek programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KOSGEB vasıtasıyla duyurduğu destek programıyla ilgili bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 3 MAYIS'TA BAŞLIYOR

KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank, başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını bildirdi.

Varank, mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayarak, "Teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.

"KORONAVİRÜSE KARŞI İLK AKSİYON ALAN ÜLKEYİZ"

Dünyayı etkisi altına almayı sürdüren salgının bütün iş yapma biçimlerini değiştirdiğini, sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin bir biri ardına geldiğini belirten Varank, "Bu dönemde Kovid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

Varank, bu süreçten ekonominin belkemiği olarak kabul edilen KOBİ'lerin de etkilendiğine işaret ederek, pandeminin KOBİ'ler üzerindeki etkisini azaltmak için tüm enstrümanları aktif şekilde kullandıklarını vurguladı.

KOBİ'LERİN TALEPLERİ İHMAL EDİLMEDİ

​​​​​​​Bakan Varank, KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle ertelediklerini, projelere de 4 ay ek süre tanıdıklarını, süreç boyunca yaptıkları anketlerle de KOBİ'lerin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmediklerini belirtti.

Bu olağanüstü dönemi, proaktif bir yönetim anlayışıyla sürdürmeye devam ettiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor.

"KORONADAN ETKİLENEN İŞLETMELER DESTEKLENECEK"

Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız.

Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak."





TEKNOLOJİK FAALİYETLERE İLAVE DESTEK

Varank, teknolojik faaliyetlere ilave 25 bin lira destek sağlanacağını ifade ederek, bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin liraya kadar destek vereceklerini bildirdi.

Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacaklarını belirten Varank, şunları ifade etti:

"Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak.

"MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERİ BU PROGRAMDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum."