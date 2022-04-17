Mustafa Varank, gençleri şekerleme üreten tesiste ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ramazan ayında gençlerle iftar buluşmalarına devam ediyor. Varank son gezisinde de gençleri dinlemenin ve onlara sanayi yatırımlarını göstermenin katkısına değindi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle sık sık bir ayara gelerek, onlara bilim ve teknoloji ile ilgili mesajlar veriyor. Ramazan dolayısı ile gençlerle iftar açan Varank, bu kez de bayram şekeri üreten Mondelez’in Gebze’deki üretim merkezini onlarla birlikte inceledi ve sonrasında fabrika da işçileriyle iftar yaptı.

Varank gençlerle şeker fasrikasında bir araya geldi

Bakan Varank, sosyal medyadan yeni bir çağrı yaparak, bu kez gençlerle bayram şekerlerinin üretilip 50 ülkeye ihracat yapan üretim merkezini gençlerle inceledi.

"Türkiye’yi büyütmenin yolun yatırım, üretim ve ihracattan geçiyor"

Türkiye’yi büyütmenin yolunun yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini vurgulayan Bakan Varank, “Türkiye’nin geleceği parlak. Pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşında bunu gördük. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday. Şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek.” dedi.

"Bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine gençler ulaştıracak"

Varank, gençlerin fikirlerini önemsediklerini anlatarak “Biz sadece sizin önünüzü açmak için varız. Biz size gerekli ortamı oluşturacağız. Siz Türkiye’yi o özlediğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne, o özlediğimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine siz ulaştıracaksınız.” diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, Varank’ın gençlere ilk sorusu, “Böyle bir fabrika bekliyor muydunuz?” oldu. “Hayır” yanıtını alan Varank, “Şeker gibi bir akşam olsun diye burayı seçtik. Yatırım uluslararası ama buradaki herkes Türk gördüğünüz gibi. Bizim üretim kabiliyetlerimiz ne kadar güçlü, neler yapabiliyoruz bunu da görmenizi istedim.” dedi.

"Gençlerle buluşmayı çok önemsiyoruz"

Varank, incelemeler sırasında ziyaretiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, “Gençlerle buluşmayı çok önemsiyoruz. Gençlerin hem fikirlerini dinlemek hem de bakanlığımızı tanıtmak gerçekten hoşumuza gidiyor. Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan gençlerle iftarlar vesilesi ile buluşmaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapmıştım, gençlerimize bir fabrika ortamını göstermek, beraber iftar yapmak üzere. İşte benim çağrıma cevap veren gençlerimizle beraber Türkiye’deki en güçlü markalardan bir tanesi Mondelez’in üretim tesislerindeyiz.” ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize fabrikaları gösteriyoruz, üretim ortamı nasıl onu gösteriyoruz"

Varank, fabrikanın 2021 yılında 69 milyon dolar ihracat yaptığını kaydederek, “Bu seneki hedefleri bunu iki katına çıkarmak. Düşünün sadece 2 senede iki kat ihracat yapabilmek, Türkiye’deki üretimin nerelere geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Gençlerimize fabrikaları gösteriyoruz, üretim ortamı nasıl onu gösteriyoruz.





Bu gençler ileride buralarda çalışacak

Bu gençler ilerde buralarda çalışacaklar ya da kendi yollarını çizecekler, kendileri girişimci olacaklar. Dolayısıyla biz gençlerle buluşmaktan, beraber program yapmaktan, beraber vakit geçirmekten çok memnunuz. İnşallah onlar da bakan abilerinden memnundurlar. İftarımızı bonibonla açacağız.” dedi.