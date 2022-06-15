Mustafa Varank, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'ni tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Twitter hesabından Bakan Mustafa Varank'ın Sosyal Bilimler Ansiklopedisi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 700'e yakın bilim insanının katkısı 20 ayrı bilim dalını içeren ve 1.156 maddeyi içeren Sosyal Bilimler Ansiklopedisi yayınladı.

20 ayrı bilim dalında 1.156 madde yer alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'ni tanıtarak, "Ansiklopedide antropolojiden felsefeye, tarihten edebiyata, coğrafyadan hukuka, ilahiyattan sosyolojiye, siyasetten sanata 20 ayrı bilim dalında 1.156 madde yer alıyor. Çalışmaları üç yıla yakın süren bu kıymetli eserin oluşmasında 700'e yakın bilim insanımız katkılarını sundu, ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ adresinden herkesin ücretsiz erişimine açık olacak." dedi.

En kapsamlı ansiklopedi

Tanıtımı yapılan TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nin alanında doldurduğu boşluk ve niteliğiyle çok önemli işlerden biri olduğunun altını çizen Varank, emeği geçen herkese teşekkür ederek, kendisinin de katkı sunmakta gönüllü olduğunu söyledi. Katma değerin sadece sanayi ve teknoloji ürünlerinde değil, fikri ürünlerinde de aranması gerektiğini kaydeden Varank, “Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, sosyal ve beşerî bilimler alanının gelişmesine önemli katkılar sağlayacak, sosyal bilimler alanında bugüne kadar yazılmış en kapsamlı ansiklopediden bahsediyoruz.

700 bilim insanının katkısı

Çalışmaları üç yıla yakın süren bu kıymetli eserin oluşmasında 700'e yakın bilim insanımız katkılarını sundu. Bu eser sadece basılı olarak sunulmuyor, ansiklopedi.tubitak.gov.tr adresinden herkesin ücretsiz erişimine açık olacak. Ansiklopedimiz dinamik bir yapıda sürekli güncellenebilecek, kapsamı genişlemeye daha da zenginleşmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

1 milyar liranın üzerinde destek

Varank, her işte, Türkiye'nin bağımsızlığının teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini bilerek, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "Uluslararası ve ikili iş birliği faaliyetlerimizde sosyal ve beşeri bilimler alanında ortak projeler geliştirmeyi önceliklendirdik. Sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarını kapsayacak şekilde, 34 farklı alanda bilimsel faaliyetleri teşvik ediyor, projeleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu manada, 2000 yılından günümüze yaklaşık 2 bin 500 projeye 1 milyar liranın üzerinde destek sağladık." dedi.

Araştırmacılara çağrı

Varank, diğer yandan geçen yıl başlayan, Türkiye'nin de dahil olduğu "Ufuk Avrupa" programı kapsamında da sosyal bilimler alanının da desteklenmeye devam edildiğinin altını çizerek, araştırmacılara bu mesajları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

34 farklı alan

Bakan Varank, 34 farklı alandaki destek ve programları olduğuna işaret ederek, "Bir çalışmamıza, özellikle ayrı bir parantez açmak istiyorum. Artık hepimiz biliyoruz ki dönüşümsel ve yenilikçi çözümler gerektiren güçlüklerin üstesinden, tek bir bilimsel disiplin ile gelemeyiz. Bunun en çarpıcı örneğini pandemi sürecinde gördük. İşin sadece sağlıkla kalmadığı, teknolojiden sosyolojiye, toplum psikolojisinden ticarete her alanda dönüşüm yaşadığımız bir süreci beraberce yaşadık.” şeklinde konuştu.

97 projeye destek

Varank, “TÜBİTAK vasıtasıyla 'Kovid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler' başlıklı özel bir çağrıya çıktık. Şehir ve bölge planlamadan iletişime, toplum psikolojisinden kitle iletişimine kamu yönetiminden sosyolojiye çok farklı alanlardan bu çağrıya başvuran 97 projeyi destekledik.” ifadelerini kullandı.

2 akademik dergi daha

TÜBİTAK'ın Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki katkılarının öneminden bahseden Varank, katılımcılarla önemli bir gelişmeyi de paylaştı. Varank, "Halihazırda TÜBİTAK'ta fen, mühendislik ve sağlık alanlarında uluslararası alan endekslerinde taranan 11 akademik dergimiz mevcut. İnşallah, sosyal ve beşeri bilimler alanında 2 akademik dergimizi yakın zamanda yayına alıyoruz. Böylece ülkemizde sosyal ve beşerî bilimlerde çalışan akademisyen ve araştırmacılarımız için önemli bir imkan sağlamış olacağız." dedi.

Gökyüzü gözlem etkinlikleri

Gökyüzü gözlem etkinliklerine de değinen Varank, "Bu yıl Gökyüzü Gözlem etkinliklerimizi 4 ayrı ilde yapacağımızı söylemiştik. Bu doğrultuda ikinci durağımız, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Van olacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için başvurularımızın 17 Hazirana kadar devam ettiğini hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.