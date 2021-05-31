Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye’nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi için otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerektiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) bulunan Kanca Dövme Çelik firmasını ziyaret ederek firmanın çalışmaları ve genel olarak otomotiv sektörünün geleceği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER SANAYİDE DÖNÜŞÜM RÜZGARLARI ESTİRDİ"

Bakan Varank, elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle sanayide büyük dönüşüm rüzgarlarının estiğini belirterek, “Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek.” dedi.

Bakan Varank'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam eşlik etti.

BAKAN VARANK, TESİSİ GEZEREK GÖZLEMDE BULUNDU

Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Varank, burada bulunan bir matkap mengenesi boyadı. Kurulum çalışması devam eden El Aletleri Müzesi için toplanan objelerin bulunduğu alanı da inceleyen Varank, bu müzenin Türkiye’nin üretim ve kültür tarihine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Mustafa Varank: Türkiye’nin otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek VİDEO

"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM İÇİNDE"

Varank, otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Tabii ki Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek. İşte biz Türkiye’nin otomobili projesiyle aslında bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk. Burada Kanca gibi firmalarımız bu değişim dönüşüm sürecinde imalatlarını hem eskiden beri ürettikleri ürünlerle devam ettirerek hem de yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimlerini dönüştürüyorlar.”





"RAKİBİMİZ ALMANYA"

Dünyada araçların elektrikliye dönmesiyle birlikte Ar-Ge çalışmalarını elektrikli motorlara yoğunlaştırdıklarını anlatan Kanca Dövme Çelik Genel Müdür Yardımcısı Taner Makas, "Krankı ikame edecek olan elektrikli motorlardaki, elektrikli motorun kalbi olarak tabir edilen rotor parçasını üretmek için çalışmalarımız devam ediyor. Klasik motorlardaki rekabetçiliğimizi koruduğumuz gibi burada da yarışta olma arzusundayız. Dünyada bunu birkaç firma üretebiliyor. Rakibimiz Almanya. TOGG’la da temastayız." şeklinde konuştu.