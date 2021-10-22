Mustafa Varank: Yeşil OSB uygulamasına geçiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu'na katılarak OSB'lerin ekonomideki yeri ve yapılacak çalışmaları aktardı.

Organize sanayi Bölgeleri (OSB) Türkiye'nin sanayisine ve istihdamına hizmet eden ve tüm ülke geneline yayılan yatırımlar olarak göze çarpıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, zaman zaman OSB ziyaretlerinde bulunarak oradaki iş gücünü kamuoyunun takdirine sunuyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 19. Olağan Genel Kurulu, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Bakan Varank şimdi de "Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu" toplantısında konuşarak, rakamlarla OSB'lerin profilini çizdi.

"HEDEF 17 OSB PROJESİNİ TAMAMLAMAK"

Bakan Varank yaptığı konuşmada yürütülmek olan projeden söz ederek, istihdama yapacağı katkıyı anlattı ve "2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak." diyerek yeşil OSB uygulamasına geçileceğini söyledi.

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