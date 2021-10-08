Mustafa Varank'tan geliri artan sanayicilere: Çalışanlarınızın hakkını verin

Sanayi sektöründe ciddi gelir artışı olduğunu hatırlatan Varank, "Sanayici de müteşebbis de bu dönemde ciddi zamlar yaparak çalışanlarının hakkını vermesi lazım." dedi.

Konya Model Fabrika ve Konya Organize Sanayi Bölgesinin 5’inci Kısım Genişleme Alanı Altyapı Yatırımlarının açılış töreni düzenlendi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Burada bir konuşma yapan Varank, ihracattaki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

"İHRACATIMIZ REKORA İMZA ATTI"

Varank, "Türkiye, pandemiye rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdi. Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7’lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk yedi ayında 1,7 milyon artış kaydettik. İhracatımız yıllık 210 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı. İşte bütün bu istatistikler işin görünen kısmıdır. Bütün bunların gerçekleşmesinin ardında zorlu çalışmalar, büyük emekler yatmaktadır. Konya ile beraber ülkemizin dört bir tarafında büyük fedakarlıklarla gerçekleştirilen yatırımlar yer almaktadır. Biz devlet olarak yatırımlara destek olmaya devam ediyoruz. Sanayicimizin, girişimcilerimizin, gençlerin önünü açmayı sürdürüyoruz. Sağ olsunlar onlar da Türkiye’nin dört bir tarafındaki eserleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında canla başla çalışıyorlar" diye konuştu.

"İŞVERENLERİMİZ, CİDDİ ZAMLAR YAPARAK ÇALIŞANLARIN HAKKINI VERMESİ LAZIM"

Bakan Varank, yüksek gelir artışıyla karşılaşan sanayicilere çalışanlarını hatırlattı. Varank, sanayicilerin çalışanalarına ciddi zamlar yapması gerektiğini söyledi.

Varank, "Başarılardan bahsederken, sanayicilerimize bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bu sene sanayi sektörü ciddi bir gelir artışıyla karşı karşıya. Ama bizim yatırımlarımızı işletenler, bunların asıl sahipleri bizim çalışanlarımız, emekçilerimiz. İşte müteşebbislerimizin sağladığı bu refahın bir kısmını mutlaka çalışanlarıyla paylaşması grekiyor. Biz kamu tarafı olarak; gerek toplu iş sözleşmeleri, gerekse zamlarla çalışanlarımızın hakkını korumaya çalışıyoruz. Sanayici de müteşebbis de bu dönemde ciddi zamlar yaparak çalışanlarının hakkını vermesi lazım. Bu hem normal maaş için geçerli hem de asgari ücret için geçerli. Ben buradan işverenlerimize bu hatırlatmayı yapmış bulunayım. Koruyup kollamazsak fabrikalarımızda çalışacak insan bulamayız." ifadelerini kullandı.













