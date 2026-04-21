Muud, bitkilerin titreşimlerini müziğe dönüştürdü: 12 burca 12 şarkı

Burçların temsil ettiği bitkilerden ilham alan projede, her burcun kendine özgü karakteristik özelliklerine göre kurgulanan 12 özgün şarkı dinleyicilerle buluşuyor.

Doğanın sesini teknoloji ve müzikle harmanlayan Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanıcı deneyimini bir adım daha ileri taşıyor. Platform, her burcu temsil eden bitkilerden elde edilen seslerle hazırlanan özel çalma listelerini müzikseverlerin keşfine açıyor.

“BURÇLARIN MUUD’U” ÇALMA LİSTESİ İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MÜZİK DENEYİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Proje kapsamında her burcun karakteristik özelliklerinden yola çıkarak farklı bitkiler belirlendi. Bu bitkilerin yaydığı biyolojik titreşimler, Plantwave cihazı kullanılarak sese dönüştürülerek kaydedildi. Doğadan elde edilen bu özgün sesler, her burcun enerjisini yansıtan kompozisyonlara dönüştürüldü.

Proje kapsamında ateş grubu burçları olan Koç biberiye, Aslan kasımpatı, Yay ise defneyle ilişkilendirildi. Toprak grubunda Boğa-menekşe ile özdeşleştirilirken Başak nane, Oğlak ise paşa kılıcıyla yan yana geldi. Hava grubunda İkizler nergisle, Terazi yaseminle, Kova orkideyle; su grubunda ise Yengeç aloe vera, Balık okaliptüs ile Akrep ise kaktüsle eşleştirildi. Her burç için belirlenen bu bitkilerden elde edilen doğal titreşimler projenin temelini oluşturdu.

DJ ve prodüktör Ikobeat iş birliğiyle yürütülen projede, bitkilerden elde edilen sesler, yaratıcı bir prodüksiyon sürecinden geçirilerek her burcun dinamiklerine uygun şekilde yeniden yorumlandı. Böylece her biri kendine özgü tınılar taşıyan 12 eser ortaya çıktı.

Muud kullanıcıları, kendi burçlarına özel hazırlanan şarkıların yanı sıra diğer burçlara ait içerikleri de platform üzerinde keşfedebiliyor. “Burçların Muud’u” çalma listesi sayesinde dinleyiciler, astrolojik temalarla şekillenen bu özel seçkiye tek bir çatı altında ulaşabiliyor. Proje doğa, astroloji ve müziği bir araya getirerek dinleyicilere çok katmanlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

BURÇLARIN MUUD’U

Koç Burcu – Biberiye

Boğa Burcu – Menekşe

İkizler Burcu – Nergis

Yengeç Burcu – Aloe Vera

Aslan Burcu – Kasımpatı

Başak Burcu – Nane

Terazi Burcu – Yasemin

Akrep Burcu – Kaktüs

Yay Burcu – Defne

Oğlak Burcu – Paşa Kılıcı

Kova Burcu – Orkide

Balık Burcu - Okaliptus