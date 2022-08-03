Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi piyasaları dalgalandırdı

Küresel piyasalar yönünü bulmaya çalışırken verilerden destek alıyor. Gelen yoğun veriler ve haberlerin etkisinde kalan küresel piyasalar dalgalı seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesi piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Küresel piyasalarda bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti yankı buldu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesi piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, bugün konuya ilişkin gelişmelerin yanı sıra yurt içinde enflasyon ve yurt dışında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayati

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen güvenli bir şekilde Tayvan'a ulaştı. Pelosi, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Pelosi'nin ziyaretini kınarken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) büyük çaplı askeri tatbikat başlattı. Çin ayrıca, ekonomik yaptırım olarak nitelendirilebilecek bir kararla Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu.

Belirsizlik azaldıkça piyasalar sakin seyre kavuşuyor

AA'nın haberine göre, söz konusu ziyaret ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olurken, dün risk iştahının azaldığı piyasalarda, Pelosi'nin güvenli bir şekilde Tayvan'a ulaşmasının ardından azalan belirsizliklerle yeni günün sakin başladığı görülüyor.

Rusya'ya yaptırımlar devam etti

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, dün ABD yönetimi, Kremlin bağlantılı elitler ile büyük bir çok uluslu şirketi yaptırım listesine ekledi. G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciliği de Rusya'nın yüksek enerji fiyatlarından büyük gelir elde etmesinin önüne geçmek için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini bildirdi. Öte yandan Belçika, uygulanan ekonomik yaptırımlar çerçevesinde Rusların 50 milyar avronun üzerindeki fonunu dondurdu.

Avrupa pay piyasalarında düşüş yaşandı

Artan jeopolitik risklerin etkisiyle dün pay piyasalarında düşüş yaşanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi, dün bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1'e yakın düşüşle 1,0166'ya kadar gerilerken, bugün 1,0180 seviyesinde hareket ediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarının ise yeni güne alıcılı başlaması dikkati çekiyor.

Asya piyasaları karışık

Asya'da Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin haber akışı en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili verilecek tepkiler ve gelişmelerin ekonomik etkileri yakından takip edilirken, bölgede açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Bugün açıklanan verilere göre, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI, Çin'de 1 puan artarak 55,5'e yükselirken, Japonya'da 0,9 puanlık azalışla 50,3'e geriledi. Bu gelişmelerle yeni günün Asya genelinde pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde, dün güne yükselişle başlamasının ardından küresel çapta artan jeopolitik risk algısıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 2.647,59 puandan tamamladı.

