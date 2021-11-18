Necmettin Batırel'in dolar yorumu: Alıcısı olmazsa düşer

Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Necmettin Batırel, doların taliplisi olmaması durumunda düşeceğini; 13 lira, 15 lira gibi rakamların hayal mahsulü olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında hareketlenme yaşandı.

Bu sırada yaşananları TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren ekonomist Necmettin Batırel, çarpıcı yorumlarda bulundu.

"ALICISI ÇIKMAZSA MUTLAKA DÜŞER"

"Doların taliplisi olmazsa, rakamlar yükseliyor ama alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer fiyat." diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alıp ne yapacak? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Yani bunlar hayal mahsulü rakamlar.

"SPEKÜLATİF HAREKET VAR"

Türkiye ekonomisi bunu haketmiyor. Şu anda spekülatif hareket var. Merkez Bankası'nı faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Necmettin Batırel: Bu fiyatlardan kim dolar alır? VİDEO

"TÜRKİYE YATIRIMCILARIN AKININA UĞRAYACAK"

Necmettin Batırel, ekonomiye dair yorumlarına şöyle devam etti:

"Normal bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin yüzde 9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir.

Döviz piyasasında hareketlenme yukarı hareketlenme yok.

Küçük küçük satışlar gerçekleşiyor. Satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. 2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak.

"HALKIN BANKALARDA 143 MİLYAR DOLAR PARASI VAR"

Halkın, bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk Lirası'na çeviriyorlar."

Necmettin Batırel: Türkiye yabancı yatırımcıların akımına uğrayacak VİDEO