Niğde'de yerli buğday ekimlerinden yüksek verim alındı

Yerli tohum çalışmaları bereketli topraklarda verimi daha da artırmaya devam ediyor.

Niğde'de deneme ekimi yapılan ve stratejik bir ürün olan yerli buğday çeşitlerinden, dekarda yaklaşık 800 kilogram verim alındığı bildirildi.

"65 İLDE DENEME EKİMLERİ YAPILIYOR"

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Konaklı beldesinde yerli tohumla deneme ekimi yapılan buğday tarlasını inceledi. Baş, yerli milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ve özel sektör iş birliğiyle 65 ilde yerli tohum deneme ekim ve dikimlerinin yapıldığını söyledi.

"YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI ÇİFTÇİ KALMASIN"

"Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla başlayan proje kapsamında Niğde'de de deneme ekimlerinin yapıldığını anlatan Baş, şunları kaydetti:

DEKARDA 800 KİLOGRAM VERİM

"Yerli tohumlardan dekara yaklaşık 800 kilogram buğday verimimiz var, iyi bir rakam. İlimizin ortalaması kıraç yerlerde dekara 300 kilogram ama bunu yerli tohumlarla yaklaşık 800 kilograma kadar çıkardık, 2,5 katına kadar artışımız var. Bu da muhteşem bir şey."