Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre nisan ayında gerileme oldu...

Yılın dördüncü enflasyon verilerinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yüzde 3 olurken yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemiş oldu.

Enflasyonun belli olmasının ardından kira artış oranı da netleşti.

EV VE İŞ YERİ KİRA ORANI

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48,73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51,26 olmuştu.

AY AY 2025 YILI EFLASYONU

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.