Nisanda en fazla ihracat yapılan 3. ülke ABD oldu

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi açıkladığı için iki ülke arasındaki ticaret yakından takip ediliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat nisanda, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,5 artışla 20 milyar 924 milyon dolar, ithalat yüzde 12,9 yükselişle 32 milyar 961 milyon dolar oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 772 milyon dolarla Almanya oldu.

Bu ülkenin ardından 1 milyar 270 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 149 milyon dolarla ABD geldi.

İLK 10 ÜLKEYE İHRACATIN YARISI YAPILDI

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,2 olarak hesaplandı.

Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 258 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 319 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 3 milyar 195 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.