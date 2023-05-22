Nisanda markaların satışları arttı Birleşmiş Markalar Derneği, nisan ayına yönelik üyeleri arasında gerçekleştirdiği anketi açıkladı. Açıklamaya göre satışlarda artış var ve yabancıların ciroya katkısının mayıstan itibaren daha artması bekleniyor.

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Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı ankete göre, markaların adet satışları nisanda hem yıllık hem de aylık ölçekte artığı belirtildi.

Nisanda her 4 markadan 3'ünün adet satışlarında da artış kaydedildi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, açıklamasında organize perakende sektörü için nisan ayının çok verimli geçtiğini aktardı.

Nisan performansının yaz dönemi için umut verici olduğunu anlatan Öncel, şunları kaydetti:

Biz sektördeki gelişimi genel olarak adet satışları üzerinden takip ediyoruz. Adet satışlarında hem yıllık hem de aylık ölçekte artış var. Nisan 2022 ile kıyasladığımızda üye markalarımızın yüzde 75'inin adet satışlarında artış görüyoruz. Söz konusu dönemde üyelerimizin yüzde 40'ı adet satışlarını en az yüzde 20 artırdığını beyan ediyor. Adet satışlarında marttan nisana aylık değişimde de çarpıcı sonuçlar çıktı. Markalarımızın yüzde 77'si mart ayına göre adet satışlarını artırdı. Her 3 markamızdan birinin adet satışlarında en az yüzde 20 artış gerçekleşti. Cirolarda ise enflasyon ve adet satışlarına paralel doğal bir artış görüyoruz. Yıllık ölçekte markalarımızın yüzde 70'i en az yüzde 80 ciro artışı kaydetti.

"Yabancıların ciroya katkısının mayıstan itibaren artmasını bekliyoruz"

Yerli müşterinin yoğun alışveriş trafiğine rağmen yabancıların ciroya katkısının nisanda da beklentinin altında kaldığını aktaran Öncel, "Yabancıların ciroya katkısının mayıstan itibaren artmasını bekliyoruz. Turizm ve tatil sezonunun da etkisiyle Kurban Bayramı'na kadar alışverişte canlılığın devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.