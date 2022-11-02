Nureddin Nebati: 2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar

Nureddin Nebati: 2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, turizm tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirterek "2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD EXPO 2022 Açılış Töreni'deki konuşmasında Türiye Ekonomi Modeli'ndeki uygulamaları, iş dünyasına yaplan destekleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda gelecek beklentilerini aktardı.

"Turizm tahminleri yukarı yönlü revize edildi"



Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, "Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Nureddin Nebati: 2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar VİDEO







TROY ödeme sistemini kullanma önerisi



Bakan Nebati, MÜSİAD üyelerine Türkiye'ye özgü olan TROY ödeme sistemine entegre olmalarını ve kartlarını kullanmalarını talep etti.







Bakan Nebati'nin açılış programında yaptığı konuşmasında öne çıkanlar:

"İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı ideallerimize bu ideallerin gerçekleştirilmesinde inançla çalışarak tek tek ulaşacağız.

Küresel ekonomi zorlu dönemeçten geçiyor. Rusya, Ukrayna gerilimi, finansal koşulların sıkışması, resesyon riskinin artması uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini görüyoruz.

Birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları kaydediliyor. Böylesi bir ortamda önde gelen merkez bankalarının sıkı para politikalarını uygulamalarını ortaya koymuş olmaları resesyon risklerini artırıyor.

Tahıl koridoru küresel gıdada baskıları hafifletmişken, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeyle anlaşmanın askıya alınması, fiyat artışlarını da beraberinde getiriyor.





Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsatlara çevirerek başarıyla ilerlemeye devam ediyoruz.

Attığımız adımlarla güçlü, dengeli, istikrarlı büyüme trendimiz 2022 yılının ilk yarısında da devam ederek yüzde 7,5'lik büyüme sağladı.

Büyümemizin sağlıklı temel üzerine inşa edildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Yatırım, istihdam üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı başarıyla uygulamaya devam ediyoruz.

Tüketici güven endeksi, önceki aya göre 3,9 puan artarak 76,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2022 yılı Eylül ayı itibariyle toplam ihracatımız 252,6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Yüksek faizler küresel ölçekte finansal koşulları zayıflatırken, yatırımların ve büyümeninde önüne geçiyor."