Nureddin Nebati: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabında yayınladığı bir mesajla ihracat rakamlarını değerlendirerek ekonomide kararla adımlarla ilerlendiğini aktardı.

Bugün açıklanan nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'da yayınladığı mesajında, 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefine el birliğiyle ve adım adım ilerlendiğini belirtti.

Bakan Nebati paylaşımında, "Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Yeni ekonomi modeli meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ediyor"

İHA'nın haberine göre, Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelinin meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ettiğini, 2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirtti.

"250 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz"

Geçen yılki ihracat başarısının ardından 12 aylık ihracatın 240,1 milyar dolara yükselmesiyle 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefine de el birliğiyle ve adım adım ilerlediklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim"

"Küresel kırılganlıkların arttığı ve dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda bu başarıda imzası olan TİM Başkanı İsmail Gülle nezdinde tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim. Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."