Petrol
112.27
1.93%
Euro
15.71
0.29%
Dolar
14.86
0.87%
Altın
902.94
1.39%
Borsa
2465
1.42%
Bitcoin
575.884
-0.97%
BTXN Coin
17.25
6.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Nureddin Nebati: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabında yayınladığı bir mesajla ihracat rakamlarını değerlendirerek ekonomide kararla adımlarla ilerlendiğini aktardı.
    • 05.05.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nureddin Nebati: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz

    Bugün açıklanan nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'da yayınladığı mesajında, 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefine el birliğiyle ve adım adım ilerlendiğini belirtti.

    Bakan Nebati paylaşımında, "Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    "Yeni ekonomi modeli meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ediyor"

    İHA'nın haberine göre, Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelinin meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ettiğini, 2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirtti.

    Nureddin Nebati

    "250 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz"

    Geçen yılki ihracat başarısının ardından 12 aylık ihracatın 240,1 milyar dolara yükselmesiyle 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefine de el birliğiyle ve adım adım ilerlediklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

    Nureddin Nebati

    "Tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim"

    "Küresel kırılganlıkların arttığı ve dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda bu başarıda imzası olan TİM Başkanı İsmail Gülle nezdinde tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim. Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."


    İlginizi Çekebilir

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Esenler'de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada
    3. Sayfa

    Esenler'de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Yalova'ya şehit ateşi düştü
    Gündem

    Yalova'ya şehit ateşi düştü

    Görüş Bildir