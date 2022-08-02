Nureddin Nebati 500 liralık banknot iddiasına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yüksek enflasyon nedeniyle 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılacağına ilişkin çeşitli mecralarda yayınlanan iddiaları yalanladı.

Yüksek enflasyon nedeniyle artık en büyük para birimi olan 200 liranın ihtiyaçları karşılamadığı için 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılacağı yönünde yapılan açıklama ve haberlere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklık getirildi.

"İddialar asılsız"

Bakan Nebati, dün akşam saatlerinde kabine toplantısının ardından kendisine yöneltilen 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar soruldu. Nebati, yöneltilen soru üzerine iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

''Hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok''

Nebati iddialar için "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok." şeklinde konuştu.