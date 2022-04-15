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    Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz

    Bakan Nureddin Nebati, döviz kurlarının kontrol altında olduğunu; enflasyonun üstesinden geleceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 16:13
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    Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Atakum Sanat Merkezi’nde Samsun iş dünyası ile buluşarak ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

    Bakan Nureddin Nebati'nin ana gündeminde enflasyonla mücadele vardı.

    "Bu işin üstesinden geleceğiz"

    Problemleri görmezden gelmediklerini söyleyen Bakan Nebati, "Kur kontrolümüz altında. Tam ülkenin beklediği. Öngörülebilir bir durumdayız. Sorun enflasyon. Enflasyon bizi üzüyor. Bunu sorun olarak görüyoruz. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz. Enflasyonun üstesinden geleceğiz. Enflasyon dünyanın en önemli problemlerinden birisi haline geldi. Bunu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

    Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz VİDEO

    "Milletimizin yanındayız"

    Sosyal medya üzerinden algı yaratanlara yönelik ifadeler de kullanan Nebati, "Elinde sosyal medyayla yaygara yapanlara birkaç ay önce de söyledim. Enflasyon ile ilgili konuşacaksınız, elinizde bir oyuncak var. Ancak bu durumdan zarar görecek toplum olarak kim varsa onların yanında olacağız. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Hiç merak etmeyin." dedi.

    Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz #1


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