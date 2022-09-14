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    Nureddin Nebati: Gıda ve tarım ürünlerinin arz ve fiyatlarına ilişkin gelişmeler mercek altında

    Nureddin Nebati: Gıda ve tarım ürünlerinin arz ve fiyatlarına ilişkin gelişmeler mercek altında

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının yapıldığını ve görüşmenin içeriğini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:30
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    Marketlerin gıda ve tarım ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarını değerlendirmek ve düşürmek için önlemler almak üzere oluşturulan "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi" toplantısı gerçekleştirildi.

    Komite'de, enflasyonun ana bileşenlerinden olan gıda fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçilmek için denetimler sürdürülüyor ve yeni kararlar alınarak piyasanın uygun şartlarda fiyatlamalar yapmasının önünün açılması amaçlanıyor.

    Fiyatlar ilgili Bakanların merceğinde

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakan  Vahit Kirişci ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılım gösterdi.

    Gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarına ilişkin son gelişmeler konuşuldu

    Bakan Nebati, toplantı ile ilgili Twitter adresinden bir mesaj paylaşarak, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık."

    Nureddin Nebati


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