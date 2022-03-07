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    Nureddin Nebati, iş dünyası ile görüşmelerine devam ediyor

    Bakan Nureddin Nebati, Twitter hesabından iş dünyası ile görüşmelerine devam ettiğini belirten bir mesaj paylaştı.
    • AA
    • 07.03.2022 - 13:26
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    Nureddin Nebati, iş dünyası ile görüşmelerine devam ediyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı paylaşımda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini kaydetti.

    "DEİK İLE VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

    Bakan Nebati, DEİK ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında paylaştığı mesajında "Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyası ile istişarelerimize devam edeceğiz." dedi.

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati


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