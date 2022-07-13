TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayına ilişkin işsizlik verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İstihdam oranı en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı işsizlik verilerini paylaştı.

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerini Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

"Türkiye Ekonomi Modeli'nin olumlu yansımalarını görüyoruz"



Bakan Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz." dedi

"İstihdam oranı en yüksek seviyesine ulaştı"



Bakan Nebati, istihdam oranının en yüksek seviyelerine ulaştığını belirterek, "Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir. İstihdam oranı mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

"Toplam istihdamımız 30.8 milyon kişiye ulaştı"

Nebati açıklamasının son kısmında ise toplam istihdam oranlarını açıkladı. "İş gücüne katılma oranı mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır. Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.







