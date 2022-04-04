Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk ekonomik modeli ile alınan kur riskinin etkileri geçtikten sonra, yıl sonunda enflasyonda beklenen düşüşün görüleceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Nebati, kur korumalı mevduatlı hesaplarla ilgili bilgi vererek, yapılan çalışmalar sonunda enflasyon üzerindeki kur baskısının kaldırıldığını belirtti.

Genel ekonomik durumla alakalı değerlendirme yapan Nebati, ekonomik kararların belli bir süreye ihtiyaç duyduğunu, şu anda yaşananların Türk ekonomi modeli ile alınan kur riskinin etkileri olduğunu ve yıl sonunda beklenen enflasyon düşüşünün görüleceğini söyledi.

"PİYASADA İŞLER EMHAMDÜLİLLAH İYİ"

Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar atmaktayız. Enflasyonun belirleyicisi olan beklentilerdeki düzelmeye yönekik adımlarla yıl sonunda enflasyonun yıl sonunda makul bir seviyeyele geleceğini göreceğiz.

Piyasada işler emhaldulillah iyi. Piyasalar canlı, kapasite kullanım oranları yüzde 80'lerde. Ticaret iyi. Bundan sonra yapmamız gereken şey fiyatlardaki davranış bozukluğun giderilmesiyle yatay bir geçişten sonra daha makul bir enflasyon dönemine gireceğiz.

Nureddin Nebati: Piyasalar canlı, enflasyon da yıl sonunda düşecek VİDEO







"FAİZ VE KURUN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Üç tane ayağımız var. Döviz kuru... Üstesinden geldik. Faiz... Üstesinden geldik. İş insanlarımız çok iyi anlarlar. Ekonoomik kararların belli bir süreye ihtiyaçları vardır.

"KUR RİSKİNİ ALDIK VE ETKİLERİNİ YAŞIYORUZ"

Ve Türk ekonomik modeli devreye girdiğinde kur riskini aldık ve bunun etkilerini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreç iyileşmelerin gerçekleştirildiği, yazın havalar çok iyi gitti tarımda verim patlaması olacak, ticaret canlı, inşallah savaş bir an önce bitecek.

"YIL SONUNDA ENFLASYONDA DÜÜŞÜ GÖRECEĞİZ"

Turizm gelirlerimiz beklentilerimizin de ötesine gidecek. Bütün bunlarla birlikte üçüncü ve en büyük bir problem olan enflasyuonla mücadelenin çok önemli bir ayağı olan bireylerin davranışsal değişimlerini düzeltecek adımlar atmak olacaktır.

Bunları yaptığım andan itibaren ki yapuyoruz yatay bir seviyeden sonra yıl sonunda beklentilerimize çok uygun bir şekilde bir enflasyın düşüşünü göreceğiz. dedi.