Nureddin Nebati, borsadaki rekor için üretim ve istihdam vurgusu yaptı

Nureddin Nebati, borsadaki rekor için üretim ve istihdam vurgusu yaptı

Ekonomideki göstergelere işaret eden Bakan Nebati, "Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sermaye piyasaları ve borsa konularında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarının her geçen gün güven tazelediğini ve geleceğe güvenle baktığını söyledi.

Borsada 17 yılın en güçlü rallisi

Nebati, "Borsamız, haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı." dedi.

BIST 100 endeksinin 2 aydır rekor üstüne rekor tazelediğini, bu yükselişin Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ettiğini anlatan Nebati, şu bilgileri paylaştı:

Nebati: 4,8 trilyon liraya ulaştı

"Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda.

"Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesi"



Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor.

BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir.

Artan üretim ve istihdam kapasitesi vurgusu

Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor."



