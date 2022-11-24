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    Nureddin Nebati'den faiz indirimi değerlendirmesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakın zamanda piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini beklediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:04
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    Nureddin Nebati'den faiz indirimi değerlendirmesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine karar verdi.

    150 puanlık bu indirimle faiz oranları, 2 yılın ardından takrar tek haneye inmiş oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası'nın bu kararını Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi.

    "Piyasa faizlerinin de inmesini bekliyoruz"

    Nebati şu ifadelere yer verdi:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkemizin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir.

    Türkiye Ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor.

    Önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz.

    Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek; Türkiye ekonomisi Model’in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir."

    Nureddin Nebati den faiz indirimi değerlendirmesi #1


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