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    Nureddin Nebati'nin mesai arkadaşları ile paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyetin 100. yılına yaraşır bir bütçe hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirterek çalışma arkadaşları ile fotoğraf paylaştı.
    • 08.12.2022 - 20:17
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    Nureddin Nebati'nin mesai arkadaşları ile paylaşımı

    Türkiye ekonomi yönetiminde yeni yıla yaklaşılırken yoğun bir mesai harcanıyor.

    Gündemde EYT ve asgari ücret gibi birçok önemli konu var.

    Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

    Bakan Nebati, fotoğraf da eklediği paylaşımında şunları kaydetti:

    "Yoğun bir mesaide çalışmalarımızı sürdürdük"

    "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir bütçe hedefi doğrultusunda bugün, bakanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gün boyu, yoğun bir mesaide çalışmalarımızı sürdürdük.

    Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

    Nureddin Nebati nin mesai arkadaşları ile paylaşımı #1

    Nureddin Nebati nin mesai arkadaşları ile paylaşımı #2


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