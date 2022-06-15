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    Nureddin Nebati: 2022 yılında kamu maliyesinde iyi performans sergilemekteyiz

    Bakan Nebati, mayıs ayı merkezi yönetim bütçe verisinin ardından "2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir" değerlendirmesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:33
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    Nureddin Nebati: 2022 yılında kamu maliyesinde iyi performans sergilemekteyiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında Türkiye'nin kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini aktardı.

    Bakan Nebati, mesajında 2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verildiğini aktararak, "Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır." açıklamasını yaptı.

    "Bütçe açığı GSYH’ye oranla yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret ediyor"

    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşında merkezi yönetim bütçesini değerlendirerek "2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir. Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. " dedi.

    Nureddin Nebati


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