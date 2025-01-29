Ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

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Ocak ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 4,29

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 41,11

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

2025 SONU BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.